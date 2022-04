Laatste dag Paaspop: 'Betere start festivalseizoen konden we niet wensen'

Gezellige drukte op zonnige laatste dag van Paaspop (foto: Imke van de Laar)

Het is genieten op de laatste dag van Paaspop, waar het afgelopen weekend ruim 35.000 bezoekers rondliepen. De zon schijnt, het bier vloeit rijkelijk en met optredens van onder andere Flemming en Kensington gaat iedereen uit z'n dak.

Roos en Silvie uit Sint Oedenrode zijn zichtbaar aan het genieten. "We komen al zo'n vijftien jaar op Paaspop. Vooral voor de sfeer. We hadden het de afgelopen twee jaar dus echt gemist. Het is nu wel weer even wennen, deze drukte. Maar de sfeer zit er inmiddels wel in. Een betere start van het festivalseizoen kunnen we ons niet wensen."

Roos en Silvie hebben Paaspop echt gemist

Lars en Noud uit Mariaheide komen vooral om bands te zien spelen. Noud vertelt enthousiast: "We zijn gisteren bij The Vipers geweest en vanavond gaan we nog naar Kensington. Het is prachtig om te zien hoe blij alle artiesten zijn om weer voor publiek te kunnen spelen." Lars en Noud zijn hier nu voor de derde dag. Maar ze zien er nog opmerkelijk fris uit. Hun geheim: "Als je een kater hebt snel een pilsje erin. En gewoon heel veel plezier maken, daar krijg je energie van."

Lars en Noud komen vooral voor de artiesten

Even verderop ligt een meisje te slapen tegen een feesttent. Haar energie is duidelijk wel op. Als we haar vragen of ze drie dagen feesten niet meer gewend is, schrikt ze wakker. Lachend schudt ze haar hoofd. Ties uit Schijndel is met zijn hele vriendengroep op Paaspop. Hij kan zijn geluk niet op. "Het is geweldig het kan weer, super." Op de vraag welke artiesten hij heeft gezien moet hij het antwoord schuldig blijven. "Ik kom vooral voor de gezelligheid. Ik heb nog helemaal geen optredens gezien, alleen maar bier gedronken. Maar het is geweldig!"

Ties (rechtsboven) is met zijn hele vriendengroep op Paaspop