PSV-fans dolblij en trots na eerste bekerwinst in tien jaar

Op Stratumseind werd de bekerwinst volop gevierd.

Het is PSV gelukt: voor het eerst in tien jaar pakken de Eindhoven de KNVB Beker. En dat wordt volop gevierd door de meegereisde fans in De Kuip, maar ook op het bomvolle Stratumseind én online.

Sven de Laet Geschreven door

Op social media zijn aanhangers van PSV vooral trots op 'hun jongens'. Met name de wederopstanding na de zware tik van afgelopen donderdag, toen de club werd uitgeschakeld in de Conference League, valt volgens hen te prijzen.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Ook bekende Brabanders zijn in hun nopjes met het binnenhalen van 'de dennenappel'.

Wachten op privacy instellingen...

Naast de blijdschap met de overwinning, heerst er ook een hoop leedvermaak onder de PSV-fans. Met name Ajax-aanvoerder Dusan Tadic moet het ontgelden door zijn - volgens veel kijkers - theatrale gedrag.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Ook op het bomvolle Stratumseind werd er na het laatste fluitsignaal volop feest gevierd. Onze verslaggever ter plaatse stond peilde de stemming in de hossende menigte en werd daar ook nog getrakteerd op een bierdouche én een kus.