Dinie brengt boer Hans van slag, maar hij herpakt zich en ‘gaat ervoor’

Boer Zoekt Vrouw logeerweek

Het leek in eerste instantie een rustige Boer Zoekt Vrouw avond te worden, maar toen stond ineens alles op z’n kop. Dinie vertelde boer Hans dat ze naar huis ging, Janine huilde uit bij haar vriendinnen, Jouke is er helemaal uit, Rob overstelpte Wendy met zoenen en Evert stond ‘trillend op zijn benen’. Onze BZV expert Steffi zat op het puntje van haar stoel.

Jacky Goossens Geschreven door

Het was bijna niet om aan te zien, de reactie van onze Brabantse boer Hans toen ze vertelde dat ze haar spullen ging pakken. ‘Jammer. Jammer. Heel jammer. Echt heel jammer’, stamelde hij met tranen in zijn ogen. Maar hij wist zich goed te herpakken. "We gaan ervoor", zei hij tegen de dolgelukkige Annette die hem prompt in de armen vloog. Klasse Hans! Steffi: “Het was inderdaad pijnlijk om te zien maar ook wel weer mooi. Want hij begrijpt Dinie. Omdat hij hetzelfde heeft meegemaakt. Ze is gewoon nog niet toe aan een nieuwe relatie. Annette was tot nu toe eigenlijk niet in beeld, maar hij gaat nu ontdekken dat ze een ontzettend lieve, gezellige, positief ingestelde vrouw is die heel goed bij hem past. Dit heeft echt kans van slagen!”

Bij boer Rob ging het op de Twister-mat en tijdens het speuren naar hommelkasten allemaal om het ‘fysieke contact’ want ja, zo kom je erachter of er iets zit. Daarom wilde hij zoenen scoren, van Wendy welteverstaan, en dat lukte aardig. Maar hij hoorde niet dat ze in de camera zei dat al dat gezoen haar niet zoveel deed. Autsch… “Ik heb wel een beetje met ‘m te doen. Want Wendy zorgt ervoor dat de vlinders bij hem zowat ontploffen. Hij gaat voor haar kiezen en denkt dat het goed zit, maar wij zien en horen hele andere dingen. Dat geflirt en de signalen die ze hem geeft, kloppen niet met wat ze in de camera zegt. En logé Sonja heeft ook nog niet hét gevoel, dus dat wordt wat volgende week”, voorspelt Steffi.

Boer Evert dacht aan '32 jaar, trillend op mijn benen' van Doe Maar toen hij met Maud in de stal was. Die op haar beurt ontdekte dat koeien melken een soort yoga is. Die yoga gaat ze misschien nog hard nodig hebben, want het ziet ernaar uit dat Nans net zoveel kans maakt om mee op citytrip te gaan. Slim van de vrouwen, dat vragenspelletje. Maar of ze er wijzer van zijn geworden? “Evert is echt helemaal blij met die twee op zijn boerderij. Hij geniet van de aandacht, is in z’n sas en blijft helemaal zichzelf. Want hij zegt misschien niet zoveel, behalve in de kroeg dan, maar áls hij iets zegt, is het wel raak. Wie van de twee mee op citytrip gaat? Ik durf het niet te zeggen, ze zijn zó verschillend en hij vindt ze alle twee leuk. Misschien moeten ze gewoon allebei mee, haha.”

En die arme Janine, ze komt er maar niet uit. Gelukkig waren er tijdens de barbecue veel schouders van vriendinnen om op uit te huilen. Én de arm van Sander die om háár schouder werd gelegd. De Fries doet het goed, vindt Steffi. “Het is dat de uitzending niet live is, anders had ik d’r gebeld. En gezegd: meid, pak een biertje, denk niet zoveel na en luister naar je gevoel. Ze blíjft maar die druk op zichzelf leggen. Super goed van Sander dat hij die vragen stelde aan Janine, al werd ze er wat ongemakkelijk van. Ik zie gewoon dat ze hem stoer en mannelijk vindt, dus ik hoop dat ze hem een kans geeft. Christiaan gaat het ‘m niet worden ben ik bang.”