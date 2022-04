Zonnig lenteweer houdt aan: 'Regen verwacht ik voorlopig niet'

Zonovergoten lenteweer tijdens dit paasweekend (foto: Ben Saanen).

Wie deze Tweede Paasdag vrij is, kan genieten van een heerlijke dag. Het wordt warm en de zon schijnt volop. En Diana Woei had maandagochtend nog meer goed nieuws. Dit zonnige weer houdt voorlopig aan.

Diana sprak in het radioprogramma 'Weekend!' op Omroep Brabant van fraai lenteweer. "We hebben deze maandag opnieuw veel zonneschijn", vertelde ze. "Er waren 's ochtends wel wat hoge sluierwolken te zien. Dat is een verschil met zondag, maar dat mag de pret niet drukken. De zon heeft geen last van die bewolking, die schijnt volop." De temperatuur stijgt snel, naarmate de zon hoger aan de hemel komt te staan. "Afgelopen nacht vroor het aan de grond op sommige plaatsen licht, maar maandagmiddag is het warm, met 20 of 21 graden. Er staat daarbij maar weinig wind."

"De zon komt goed door de wolken heen."

Na Pasen gaat de middagtemperatuur heel geleidelijk ietsje omlaag. "Dinsdag wordt het zo'n 20 graden, met iets meer wind vanuit het oosten. Kracht drie, mogelijk vier in de middag. Daardoor is het een fractie minder warm dan deze maandag. Maar goed, in de zon en uit de wind is het dan nog steeds heerlijk lenteweer. Er zijn dan wel wat meer wolken te zien, maar de zon komt daar goed doorheen." Woensdag wordt volgens Diana een beetje hetzelfde verhaal. "Met nog wat dikkere wolken, maar ik verwacht dat het ook dan zo goed als droog blijft. De temperatuur zal dan in de middag geleidelijk omlaag gaan. Maar dan staat er nog steeds 18 of 19 graden op de thermometer."

"De temperatuur blijft vrij hoog voor de tijd van het jaar."

Donderdag en vrijdag wordt het maximaal 16 of 17 graden. "Dat zijn de laagste temperaturen deze week. Maar dat is nog steeds vrij hoog voor de tijd van het jaar", benadrukte Diana op de radio. "Normaal gesproken hoort het in deze tijd van het jaar zo'n 14 graden te zijn. En de zon schijnt ook dan volop. Er zijn wat sluierwolken te zien, de lucht zal niet helemaal strakblauw zijn. Maar regen verwacht ik voorlopig niet. "