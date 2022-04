Eigenaar vakantiepark sluit inbreker op en houdt hem vast tot politie er is

Archieffoto: Karin Kamp

Een eigenaar van recreatiepark 't Zand aan de Maastrichtsebaan in Alphen heeft zondag hoogstpersoonlijk een inbreker vastgehouden. Hij was gewaarschuwd dat er voor een vakantiehuisje een vreemde fiets stond en dat er een ruitje was ingeslagen en ging daarop naar dat huisje toe.