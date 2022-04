Brand in dak van huizen in Rijen onder controle

1/1 Brand in dak van huis in Rijen

In het dak van een huis aan het Breebroek in Rijen woedde maandagmiddag brand. De vlammen sloegen uit het dak.

Het vuur werd rond kwart over twaalf ontdekt. "Op dat moment was er iemand in huis", laat een 112-correspondent weten. "Diegene is nagekeken door ambulancepersoneel." Maar het viel volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio allemaal erg mee. Het slachtoffer had rook ingeademd.

Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht.

Veel rook

Rond kwart over een meldde de veiligheidsregio dat de brand was overgeslagen naar een ander huis. Ook was er sprake van veel rookontwikkeling waardoor nog twee huizen lichte rookschade opliepen.

Rond kwart voor twee maandagmiddag had de brandweer de brand onder controle.