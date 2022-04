Diaken Frank bezorgt motorrijders zegen van Christoffel en een nat pak

"Heilige Christoffel. Wij gelovigen roepen u om ongelukken te voorkomen op onze reizen, bescherm ons op onze verplaatsingen en verre reizen". Met die oproep zorgde diaken Frank van der Geld ervoor dat ook dit seizoen honderden motorrijders weer veilig over de weg kunnen.

De motorzegening waar ruim tweehonderd motorrijders uit het hele land op afkwamen, was in handen van Motorclub Laurentia uit Milheeze. Een traditie die door corona twee jaar lang was stilgelegd.

Motorrijden is veel fijner dan autorijden, vindt de diaken. "De geur, je krijgt alles mee als je langs de velden rijdt. Je kunt op veel manieren reizen, maar op de motor ben je verbonden met de natuur en het zorgt voor prachtige vriendschappen. Een stukje rijden, het terras op voor koffie en gebak en weer door."

Niet alle aanwezigen geloofden dat de zegening nut had. "Ik denk niet dat het helpt, maar het is wel een mooi evenement en we hebben prachtig weer", aldus één van de aanwezige motorrijders.

"Ik geloof er zelf niet in, maar het is wel leuk om mee te maken. We hebben de laatste twee jaar wel onderling met elkaar afgesproken maar het is mooi dat je nu weer officieel met een grote groep op pad kunt", zegt een ander.

De voorzitster van motorclub Laurentia rijdt toch liever alleen met haar man of in kleine groepen. "Dat vind ik fijner dan met zijn allen achter elkaar rijden", aldus voorzitster Willemien Relou die nu 21 jaar motor rijdt.