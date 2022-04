Corry Konings is trots: een eigen tegel op de Tilburgse Walk of Fame

Roy Donders, Guus Meeuwis, Pater Poels en Kluun hadden er al één en nu krijgen ze gezelschap van niemand minder dan Corry Konings. De koningin van het levenslied die al jaren in Tilburg woont, kreeg maandag een tegel op de Walk of Fame in Tilburg.

"Ik ben heel trots op mezelf, het is een bekroning op ruim vijftig jaar platen maken. In 2019, bij het 150-jarig jubileum heb ik al gehoord dat ik hier zou komen te liggen. Ik woon hier al 37 jaar", aldus Konings die eerder in Breda en Sint Willebord woonde.

"Ik heb heb bijna nog nooit verzuimd op het Festival van het Levenslied in Tilburg, ik was er bijna alle edities bij."

De Walk of Fame is opgezet bij het 200-jarig bestaan van Tilburg. De eerste Tilburger die een tegel kreeg, was Guus Meeuwis. De tegels lagen toen in de Alexanderstraat in het centrum van Tilburg, maar zijn inmiddels verhuisd naar de Spoorzone.

