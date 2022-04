Doelpunt na 12 seconden bezorgt FC Den Bosch de volle winst

FC Den Bosch heeft maandagavond in stadion De Galgenwaard gewonnen van Jong FC Utrecht. De ploeg van trainer Jack de Gier kwam al na twaalf seconden op een 1-0 voorsprong. Met de overwinning zijn de Bosschenaren voor de vierde keer op rij zonder nederlaag.

Het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Timmer klonk nog na in het amper gevulde stadion Galgenwaard of FC Den Bosch stond al met 1-0 voor. Jong FC Utrecht mocht aftrappen en centrale verdediger Rick Meissen schoof de bal daarna zomaar in de voeten van Jeremy Cijntje. Die rondde het buitenkansje met een hard schot af.

Op één dag na was het drie jaar geleden dat hij voor het laatst een doelpunt maakte, toen in het shirt van FC Dordrecht.

Kansen

Na de snelle openingstreffer waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Veel kansen leverde het eerste gedeelte van de wedstrijd niet op. Het meeste gevaar kwam nog van Moussa Sylla van Jong FC Utrecht.

Na de rust kwam de thuisclub scherper uit de kleedkamer. Goed optreden van keeper Wouter van der Steen en zijn verdedigers voorkwam een Utrechtse treffer. In de slotfase van het duel kregen Barry Maguire (na een vrij trap van Soufyan Ahannach) en Steven van der Heijden (schot tegen de paal) nog een kans om de voorsprong verder te vergroten. Het bleef dus bij die ene bijna recordsnelle treffer.