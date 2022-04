Uit de oude doos: unieke historische filmbeelden uit 50 dorpen online

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Kaya en Mathilde van het BHIC zetten oude dorpsfilms op internet

Meer dan 50 unieke films laten vanaf maandag op internet zien hoe het dagelijkse leven er vroeger in Brabantse dorpen uitzag. In de jaren '50 en '60 maakte de Enschedese zakenman Johan Adolfs in heel Nederland ruim 1500 dorpsfilms, waarbij vooral doodgewone dingen werden vastgelegd. En juist die doodgewone zorgen nu - jaren later - voor een unieke indruk van het tijdsbeeld van toen.

“Verloren gewaande 8 millimeter-filmrollen, een VHS die niet meer afgespeeld kan worden en dvd's die al jaren in een doos op zolder liggen. Dankzij onze oproep van februari - waarbij we op zoek waren naar deze Adolfsfilms - hebben we al veel van deze vergeten dorpsfilms teruggevonden”, vertelt beeldredacteur Mathilde Min.

Collega Kaya van Dun: “En passant registreerde Johan Adolfs hiermee een wereld die er niet meer is. Een melkboer die verse melk aan huis brengt, fietsende en spelende kinderen in een rustige straat. Een man die het gazon harkt terwijl zijn vrouw de ramen lapt.” De opnames werden betaald door de muziekvereniging, sportclub, bond van plattelandsvrouwen of een andere lokale partij en vrijwel iedere dorpsgenoot komt wel even in beeld. De film werd in de zomer opgenomen en als de film in de winter af was, kocht iedereen een kaartje om naar zichzelf en de buren te komen kijken tijdens een filmavondje.

De verzameling aan Brabantse dorpsfilms op de kaart is nog niet compleet. Mathilde: "Vinden we een nieuwe dorpsfilm, dan voegen we deze toe aan de lijst. De originele 8mm-filmrollen, maar ook kopietjes op VHS of DVD, zwerven soms nog rond. We hebben al veel dorpsfilms teruggevonden, maar weten ook dat er nog veel meer gemaakt zijn. Alle films die we terugvinden, zetten we bij elkaar. Iedereen kan ze zo gemakkelijk terugzien, want alle gevonden films zijn online te bekijken."