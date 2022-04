112-nieuws: bosbrandje bij Hilvarenbeek • eerste ongeval op gloednieuwe weg

10.48

Twee minderjarige jongens zijn tweede paasdag het slachtoffer geworden van een zware mishandeling en bedreiging in Oudenbosch. Een 32-jarige verdachte uit Oudenbosch is daarvoor aangehouden. Dat meldt de politie op dinsdag in een poging om getuigen te vinden.

Beide jongens stonden rond half drie in de Professor Mulderslaan. Een van hen werd in zijn gezicht gespuugd door de verdachte. Daarop volgde een ruzie waarbij het slachtoffer in zijn gezicht is gestoken. Vermoedelijk liep de verdachte ook achter de andere jongen aan die samen met het eerste slachtoffer buiten stond. De verdachte sneed diens jas kapot. Het tweede slachtoffer raakte niet gewond. Agenten wisten de verdachte rond half vier op aanwijzing van omstanders in dezelfde straat aan te houden.