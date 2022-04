Ree loopt zich klem in een hek en wordt bevrijd met betonschaar

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Ree klem in hek

Een ree die vastzat in een hek in Borkel, is dinsdagochtend door de brandweer bevrijd. Het dier heeft vermoedelijk lange tijd in de benarde situatie gezeten.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Een wandelaar trof het dier aan op het einde van de Pater Aartslaan. Gezien de vele haren die het dier was verloren in een poging om zich los te rukken, lijkt het erop dat de ree een hele poos klem heeft gezeten. De brandweer van Bergeijk wist het beestje voorzichtig uit zijn benarde positie te bevrijden. Eerst werd het hekwerk opengezet waarna de ree met een betonschaar is vrijgeknipt. Tijdens de hele operatie werd het zicht van de ree afgedekt zodat het diertje kalm bleef. Eenmaal op vrije voeten, huppelde de ree binnen enkele tellen terug naar natuurgebied de Malpie, de vrijheid in.

Gezien het haarverlies lijkt het erop dat de ree langere tijd klem heeft gezeten.