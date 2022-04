Marcel maakte zijn jongensdroom waar en begon een modeltreinenwinkel

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Marcel maakte zijn jongensdroom wel waar en begon een modeltreinen-winkel

Waar veel mensen toch over twijfelen heeft Marcel Veldhuizen uiteindelijk wel gedaan: hij heeft zijn jongensdroom gerealiseerd met het openen van een modeltreinenwinkel. Hij gaf er een dik betaalde baan als IT-specialist voorop. “In mijn oude baan ging ik vliegtuig in, vliegtuig uit. Tot corona het vliegwiel letterlijk deed stoppen”, vertelt Marcel. “Ik kwam tot rust, pakte mijn oude treinenhobby weer op en besloot van mijn jongensdroom mijn beroep te maken."

Rob Bartol Geschreven door

Komende zomer is het precies een jaar geleden dat Marcel van start ging met zijn modelbouwwinkel in Waalwijk. “Door de pandemie kwam ik tot de conclusie dat ik mijn droom moest waarmaken en ‘gewoon’ in het diepe moest springen. Ik kon na flink zoeken in Waalwijk een modelwinkel overnemen en daar heb ik absoluut geen spijt van. Het gaat heel goed.” Voor zijn carriereswitch was Marcel IT-deskundige bij een groot internationaal bedrijf en heeft daardoor ook in veel verschillende landen gewoond.

De ‘jongensdroom’ loopt zo goed dat naast het huidige onderkomen van Marcels modelbouw-winkel een oude hal is omgetoverd tot een nieuwe moderne ‘stationshal.’ De liefhebbers van modelbouw en treinen, kunnen daar straks hun spoorhart helemaal op halen. “Ook daar komt een proefbaan te staan om treintjes uit te proberen. Mensen willen een locomotief eerst zien rijden voor ze hem kopen.” “Deze week gaan we proberen de enorme hoeveelheid spullen uit de huidige winkel over te brengen naar onze nieuwe hal”, vertelt Marcel enthousiast. “Een enorme klus want het huidige assortiment aan modelspullen gaat over de tienduizend verschillende artikelen heen.” De kersverse ondernemer kan in zijn treinenwinkel gelukkig ook rekenen op een paar supervrijwilligers. “Die zijn stuk voor stuk goud waard.”

Door het populaire tv-programma ‘De grote kleine treinencompetitie’, die in het najaar van 2021 werd uitgezonden door Omroep Max, is de belangstelling voor de treinenhobby weer fors toegenomen. “Het was toch altijd een beetje de hobby van ‘ouderen’, maar door het programma zie je nu ook jongeren die deze hobby oppakken. Die jongeren zijn helemaal thuis in de aansturing van de modelbaan door computers, die hoef je niet uit te leggen wat digitaal allemaal mogelijk is.” “Ik heb zelfs een stamtafel voor mijn vaste klanten in de zaak staan, aan die tafel worden wekelijks de laatste nieuwtjes en tips uitgewisseld.” Zo’n nieuwtje is dat er een tweede seizoen komt van de ‘MAX treinenshow.’ “Ik heb heel wat klanten die mee hebben gedaan aan het eerste seizoen”, vertelt Veldhuizen “Die hebben hele mooie dingen gebouwd, maar de technische mogelijkheden zijn tegenwoordig dan ook vrijwel onbeperkt.” Winkels die echt gespecialiseerd zijn in modelspoor zijn overigens niet dik gezaaid in Brabant. “Voor zover ik weet heb ik collega’s in Den Bosch, Roosendaal en in Uden, dat zijn de echte ‘treinenwinkels’”, aldus Marcel. “Dus we zitten elkaar niet in de weg en dat is ook niet de bedoeling.”