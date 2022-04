Jongen in Oudenbosch bespuugd en in het gezicht gestoken

Archieffoto: Karin Kamp

Twee minderjarige jongens zijn tweede paasdag het slachtoffer geworden van een zware mishandeling en bedreiging in Oudenbosch. Een 32-jarige verdachte uit het dorp is daarvoor aangehouden. Dat meldt de politie op dinsdag in een poging om getuigen te vinden.

Frits van Otterdijk Geschreven door