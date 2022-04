Belastingkantoor Eindhoven tijdelijk ontruimd na vondst verdacht pakketje

Medewerkers wachten buiten af terwijl het pakketje wordt onderzocht. (foto: SQ Vision)

Het kantoor van de Belastingdienst aan de Clovislaan in Eindhoven is dinsdagmiddag korte tijd ontruimd na het aantreffen van een verdacht pakketje in de postkamer.

Frits van Otterdijk Geschreven door

De evacuatie begon rond kwart voor twaalf. Ruim honderd medewerkers moesten het pand verlaten en buiten. Het pakketje is onderzocht door specialisten van de brandweer en de politie en daarna uit het gebouw gehaald. Omstreeks kwart over een kon iedereen weer terug het gebouw in. "Het was helemaal niks", meldt de politiewoordvoerder kort.