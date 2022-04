FC Den Bosch-aanvaller Cijntje scoort al na 12 seconden

FC Den Bosch-aanvaller Jeremy Cijntje beleefde maandagavond een onvergetelijke avond. De aanvaller scoorde al na twaalf seconden. Geen record, maar wel heel snel. “Ik heb de goal al zeker honderd keer terug gekeken.”

Sommige toeschouwers zaten nog niet eens op hun stoeltje, toen Cijntje de 0-1 al tegen de touwen schoot. Na twaalf seconden strafte hij een fout van de Jong Utrechtdefensie af. Jong FC Utrecht had afgetrapt en na twee keer overspelen werd de bal pardoes in de voeten van Cijntje geschoten. Die twijfelde geen moment en schoot raak.

Het doelpunt van Cijntje betekende ook de overwinning uit bij bij Jong FC Utrecht.

In twaalf seconden een doelpunt maken is overigens nét geen record in Brabant. Dan had Cijntje vier seconden sneller moeten zijn.

Hilmi Mihci, FC Den Bosch (8 seconden), 2008

Koos Waslander, NAC (8 seconden), 1982

Robert Braber, Helmond Sport (11 seconden), 2018

Jeremy Cijntje, FC Den Bosch (12 seconden), 2022

Hans Vincent, Willem II (13 seconden), 1991

Marcel van der Sloot, FC Oss (17 seconden), 2013

Balasz Dzsudzsak, PSV (17 seconden), 2009

Joey Sleegers, FC Eindhoven (19 seconden), 2021

Rick Hoogendorp, RKC (25 seconden), 2001

Voor Cijntje was deze snelle goal een bevrijding. “Iedereen die weet waar ik vandaan kom, was heel blij dat het eindelijk goed viel”, vertelt de opgeluchte aanvaller.

Zijn laatste doelpunt maakte hij toen hij nog voor FC Dordrecht speelde. In periodes bij Heracles Almelo, Waasland-Beveren en Roda JC lukte het maar niet voor Cijntje: “Dat was heel zwaar. Je gaat op een gegeven moment wel aan jezelf twijfelen.”