Wie is er al 52 jaar getrouwd met Karel? Trouwring gevonden in Tilburg

Gevonden trouwring in Ketelhuis in Tilburg

Chefkok Robin Ruzette wil graag de trouwring terugbezorgen aan de vrouw van Karel. In zijn restaurant het Ketelhuis in Tilburg werd drie dagen geleden een trouwring gevonden op het terras. 'Karel' staat er in gegraveerd, en een jaartal: 1969.

Julia Kanters Geschreven door

De vrouw van Karel heeft drie dagen geleden waarschijnlijk op het terras buiten gezeten toen ze de ring verloor. Daar is het sierraad namelijk gevonden, door een collega van Robin. “Zelf ben ik ook getrouwd. Ik zou echt heel ongerust zijn als ik min trouwring zou verliezen”, zegt hij. Zijn collega had de ring in de fooienpot gedaan, om het te bewaren voor het geval iemand hem zou komen zoeken. “Maar ik vond het te belangrijk om hem daar te laten liggen”, zegt Robin. Dus hij startte zelf een zoektocht.

"In ons reserveringenboek staan alleen maar achternamen."