Albert Brosens (84) is overleden: 'Maar zijn NAC-lied blijft voor altijd'

Er is geen NAC-fan die het nog nooit uit volle borst heeft meegezongen: Hé, hé, hé, hé, hup N-A-C. Afgelopen zondag is Albert Brosens, de bedenker en zanger van het lied, op 84-jarige leeftijd gestorven.

Hij bedacht het NAC-lied uiteindelijk in 1968, samen met componist Gaby Dirne. Bijna 55 jaar later galmt het nummer nog altijd voor iedere wedstrijd door het Rat Verlegh Stadion.

En zo zal het tot in de lengte der dagen blijven, benadrukt Leon Deckers van Fanzine De Rat. "Het lied wordt al generaties lang doorgegeven. Inmiddels kun je je geen wedstrijd meer zonder voorstellen. Komt het niet uit de speakers, dan wel door de kelen."

Dat laatste zal aanstaande vrijdag rondom de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht extra hard gebeuren, denkt Deckers. "We zijn bezig met een passend eerbetoon in de vorm van een spandoek. Het is kort dag, maar we moeten stil staan bij mensen die zoveel hebben betekend voor de club."

Vrijdagochtend zal er een afscheidsdienst worden gehouden voor Brosens. Hij laat twee kinderen en vier kleinkinderen na.