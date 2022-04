1 op de 5 ouderen wordt gepest 'Het zijn soms net kleine kinderen'

In woonzorgcentrum Hagedonk in Prinsenbeek is veel aandacht voor pesten (foto: Imke van de Laar)

Bij pesten denk je al snel aan jongeren met nare opmerkingen op het schoolplein. Maar onder ouderen is pesten een nog groter probleem, blijkt op de Dag tegen Pesten uit onderzoek van de Nationale Ouderenbond. In verzorgingstehuizen heeft maar liefst 1 op de 5 bewoners te maken met pestgedrag. In woonzorgcentrum Hagedonk in Prinsenbeek hebben ze daarom een speciale anti-pestcoördinator.

Imke van de Laar Geschreven door

De bewoners van Hagedonk zitten tijdens de lunch gezellig samen aan een lange tafel. Maar zo gezellig is het niet altijd. Want onder ouderen wordt soms flink gepest. Bewoonster Leny geeft wat voorbeelden. "Sommige mensen mijden elkaar, ze willen niet bij elkaar aan tafel zitten. Of ze maken lelijke opmerkingen en snauwen tegen elkaar. Het zijn soms net kleine kinderen." Ook bewoonsters Jo en Mien herkennen dat. "Er wordt hier volgens ons gelukkig niet echt gepest. Maar sommigen denken wel dat ze meer zijn dan anderen. En als je nieuw bent, kan het ook wel lastig zijn om een plekje te veroveren."

"Pesten kan grote gevolgen hebben en leiden tot een sociaal isolement."

Volgens anti-pestcoördinator Peter ten Hove kan pesten in zorgcentra grote gevolgen hebben. "Het kan uiteindelijk leiden tot een sociaal isolement." Maar pestgedrag is volgens hem moeilijk te signaleren. "Het valt bij verzorgenden nauwelijks op, ook al lopen we tijdens het eten door de zaal. We zijn er ook niet op getraind. Er mag van mij wel een protocol voor komen."

Peter ten Hove is anti-pestcoördinator in woonzorgcentrum Hagedonk

Ook schaamte speelt een grote rol, legt Peter uit. "Mensen houden het stil omdat ze zich ervoor schamen. Maar als we het horen dan gaan we in gesprek om de pester bewust te maken van zijn of haar gedrag." Voor kinderen zijn er allerlei anti-pest programma's. Voor ouderen niet. Daarom pakken ze bij Hagedonk op de Dag tegen Pesten flink uit. Peter legt uit: "We hebben placemats laten maken met daarop tips hoe mensen kunnen reageren op pestgedrag en wat ze juist niet moeten doen. We maken mensen er ook van bewust dat we een vertrouwenspersoon hebben waar ze terecht kunnen. En dat ze steun kunnen zoeken bij elkaar."

"Je zou denken dat oudere mensen milder worden. Maar pesten komt nog steeds voor."