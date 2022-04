Oplichters proberen het huis van Magdalena en Saïd te verhuren

Mensen die aan de deur staan om jouw huis te huren. Het gebeurt Magdalena Plech (36) en haar man Said Bouallala (45) uit Tilburg al bijna een jaar lang. Elke maand staan er mensen aan de deur die hun huurhuis komen bezichtigen of zelfs zeggen dat ze het huis al huren. Het zorgt voor stress en angst. “Er komt een dag dat iemand zijn geld komt terughalen.”

“Het is ongeveer een jaar geleden begonnen”, zegt Magdalena. “Er kwam ineens een vrouw ons huis bekijken om het te gaan huren.” De advertentie stond volgens de vrouw op Facebook. Magdalena en haar man Saïd dachten er niet veel van. “Misschien had iemand het verkeerde adres doorgegeven. Kan gebeuren toch?”

Het zorgde voor de nodige problemen voor het stel. “Regelmatig reden er weer mensen langzaam voorbij ons huis of stopten even om de woning te bekijken. Ook komen er vaak mensen aan de deur.” Het zijn mensen die verwachten het huis te kunnen gaan huren.

De communicatie met de zogenaamde verhuurders gaat voornamelijk via Facebook en de mail. Daar zeggen de verhuurders ook dat ze langere tijd in Engeland verblijven.

Magdalena en Saïd hebben inmiddels Facebook benaderd en de situatie uitgelegd. Ook hebben ze de politie ingelicht en een melding gemaakt bij hun verhuurder, Tiwos. Na de melding leek het even rustig. Maar dat bleek van korte duur.

Het houdt volgens Magdalena en Saïd maar niet op met de mensen die langskomen. “Het zijn er elke maand wel een of twee”, zucht Saïd. Afgelopen zaterdag was het weer raak. “We waren onderweg naar huis en via de elektronische deurbel kreeg ik een melding dat er iemand voor de deur stond. Een oude man op een brommertje stond naar binnen te gluren. Toen ik vroeg of ik hem ergens mee kon helpen, reed hij heel hard weg.”