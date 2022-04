Oss vangt 80 asielzoekers uit Ter Apel op

Vluchtelingen in Nederland (foto: ANP/Sem van der Wal).

De 360 mensen die niet meer terechtkunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, worden sowieso de komende nacht opgevangen in Oss, Amsterdam en Nijmegen. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat het in Oss om 80 vluchtelingen.

