Alcohol in het spel bij ongeluk op A65: vrouw (19) gewond

Een bestuurder van een Audi is dinsdagavond iets na half elf op de A65 bij Tilburg op een auto gebotst die voor hem reed. De bestuurder van die auto, een vrouw van 19 jaar uit Berkel-Enschot, raakte hierbij gewond. Het ongeluk moet met een behoorlijke snelheid zijn gebeurd. Aan beide kanten van de weg was het na het ongeluk een ravage. Volgens de politie had de bestuurder van de Audi, een man van 26 uit Tilburg, te veel gedronken.

De gewonde automobiliste is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe zij er aan toe is. Haar auto belandde door de klap in tegengestelde richting in de vangrail.

Wiel afgebroken

De Audi belandde na het ongeluk zo'n honderd meter verder op zijn kop op de weg. Van deze auto brak door de botsing een wiel af. Dat wiel belandde achter de vangrail aan de andere kant van de weg.

Daar raakte het wiel een vrachtwagen, waardoor die vrachtwagen tegen een andere auto , een Tesla, reed. Zowel de vrachtwagenchauffeur als de bestuurder van de auto kwamen met de schrik vrij. Wel raakten de vrachtwagen en de Tesla beschadigd.

Vluchtende bestuurder gepakt

De bestuurder van de Audi probeerde na het ongeluk te voet weg te komen, maar een motoragent wist hem even later te achterhalen op de Eindhovenseweg in Berkel-Enschot. Hij is opgepakt.