Russische tennistopper Medvedev onder neutrale vlag bij Libéma Open

De Russische wereldtopper Daniil Medvedev doet meer aan het tennistoernooi Libéma Open begin juni. Hij gaat in Rosmalen wel spelen onder een neutrale vlag. Toernooidirecteur Marcel Hunze houdt zich daarmee aan de regels van de internationale tennisbonden. “Er is geen reden om individuele tennissers niet toe te laten.”

Rusland en Wit-Rusland mogen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne van de internationale tennisfederatie ITF als land niet meer meedoen aan toernooien zoals de Davis Cup. De tennisfederatie heeft samen met de spelersorganisaties ATP (mannen) en WTA (vrouwen) besloten dat Russische tennissers en tennissters wel mee kunnen doen aan toernooien zoals het Libema Open.

Directeur Hunze kan zich in dat beleid vinden, hij verwacht ook geen problemen in Rosmalen. “De meeste Russische tennissers hebben geen contacten met het Kremlin en hebben zich uitgesproken voor vrede.”

Medvedev is de huidige nummer twee van de wereld in het mannentennis. Hij deed al drie keer eerder mee in Rosmalen. "Ik hou van het spelen op gras en de ontspannen sfeer waar Libéma Open om bekend staat."

Door de coronapandemie ging het grastennistoernooi de afgelopen twee jaar niet door. De organisatie is nu druk bezig met de voorbereiding en het samenstellen van het deelnemersveld bij de mannen en bij de vrouwen. “We zijn er klaar voor, gelukkig weer met publiek.”

Het Libéma Open is van 4 tot en met 12 juni op het terrein van het Autotron in Rosmalen.