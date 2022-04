Lente in de lucht: babyseizoen bij de Beekse Bergen is begonnen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Lente in de lucht: babyseizoen bij de Beekse Bergen

In Safaripark De Beekse Bergen regent het babynieuws. Een piepkleine Kirk's Dikdik, een okapi en een Kaapse buffel: het YouTube-kanaal van het park staat vol met kraamcontent van pasgeboren diertjes. Maar eigenlijk is de babyboom er jaarlijks nog veel groter dan het lijkt.

Carlijn Kösters Geschreven door

"We hebben zo'n 200 verschillende diersoorten in het park, met bijna 1200 dieren. Je kunt je voorstellen dat de lente dan wel hoogseizoen voor ons is", vertelt dierenverzorger Kris Jansen. "Vannacht is er nog een buffel geboren, daarvoor de Kirk's Dikdik en vorige maand nog een okapi."

"In het voorjaar hebben we zo'n twee à drie bevallingen per week."

In de lente worden verreweg de meeste zoogdieren geboren, omdat dat de gunstigste tijd is voor de moeder en haar baby. Zo ook bij de Beekse Bergen. "Alleen hebben wij ook veel tropische dieren, die het hele jaar rond jongen krijgen." Maar dat neemt niet weg dat er in het voorjaar een flinke piek is, met zo'n twee à drie bevallingen per week. "Maar dat kunnen er ook makkelijk vier worden", vertelt Jansen.

"Er zijn dit jaar al vijf giraffes geboren."

Alleen wordt niet elke Beekse Bergen-baby groots aangekondigd. "We doen het eigenlijk vooral om aandacht te vragen voor diersoorten die wat minder bekend zijn. Voor de mensen die geen flauw idee hebben wat een dikdik is, bijvoorbeeld. Bij een nieuwe giraffe zullen we dat niet zo snel doen. Daar zijn er dit jaar al vijf van geboren." "En daarbij, het hoge knuffelgehalte van zo'n Kirk's Dikdik speelt ook wel een beetje mee", geeft hij toe. Vooruit dan. Genieten we nog even mee.