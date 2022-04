Driedubbel taart: baby Liv geboren op zelfde dag als moeder en oma

Liv zag vrijdag 15 april het levenslicht en is zoals elke baby een klein, prachtig wonder op zich. Maar het piepjonge meisje doet er nog een schepje bovenop. Haar geboortedag valt samen met die van haar moeder Ashley én die van oma Dorine. Dat belooft voortaan een driedubbele taart in huize Van Dam in Odiliapeel.

"Ik was op mijn verjaardag aan het bevallen", zegt Ashley terwijl ze haar kersverse dochter in haar armen houdt. "Op dat moment besefte ik niet dat ik jarig was."

Oma Dorine had thuis zelf volk over de vloer voor haar verjaardag. "Ze vroegen de hele tijd of er bij Ashley al iets stond te gebeuren. Maar nee, helemaal niks", moet oma bekennen. 's Avonds om vijf voor twaalf gingen de laatste gasten naar huis. Met de hand aan de klink van de achterdeur, of er nog niks is geboren? Opnieuw kan Dorine geen blij nieuwtje kwijt.

"Mijn man liet de volgende ochtend vroeg een foto zien met Ashley en Liv. Iedereen dacht later dat wij dat wel wisten, maar we waren helemaal niet op de hoogte. Het is heel bijzonder."

De familie Van Dam heeft kennelijk iets met geboortes, jaartallen en leeftijden. Want Dorine was 29 jaar toen ze op haar verjaardag beviel van Ashley. En haar dochter bevalt, precies op de dag, 29 jaar later van Liv. "Nee, dat heb ik niet zo proberen uit te mikken", lacht Ashley. "Het was echt niet gepland, maar het is nu wel heel speciaal." Het wordt volgend jaar en de jaren daarna in ieder geval 'één groot feest', zo voorspellen Ashley en Dorine.

Met een beetje rekenwerk komen we al snel terecht bij 15 april 2051. Als Liv die dag zou bevallen, zet ze op haar beurt een opmerkelijke traditie voort. Ashley: "Over 29 jaar weet je wat je te doen staat Liv, zeiden ze in het ziekenhuis al voor de grap."