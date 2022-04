Zwervende ‘Avanskat’ Luta ineens overleden: ‘We zullen haar missen’

Luta voor de deur van Avans in Breda.

De zwerfkat die jarenlang vaste gast was bij hogeschool Avans in Breda is overleden. Het beestje, door de medewerkers en studenten van de school Luta genoemd, overleed plotseling, laat Avans weten in een bericht op Facebook.

Luta dook zo’n vijf jaar geleden voor het eerst op in de bosjes bij de locatie aan de Hogeschoollaan in Breda. "Niemand kon haar aaien, ze blies alleen maar en krabde mensen. Ze zag er slecht uit en had teken”, vertelde facilitair medewerker Nathalie Broeders van de school in een video die Avans vorig jaar over de beroemde kat maakte. “De dierenambulance wilde haar eigenlijk laten inslapen, maar we besloten toen zelf voor haar te gaan zorgen." Luta werd iedere dag door medewerkers van Avans verzorgd. Twee keer per dag kreeg ze eten en vers water en ook studenten voerden het beestje. "Een collega heeft veel op z’n knieën gezeten om haar tam te maken. Luta is echt een huiskat geworden."

Luta in een mini-documentaire die Avans vorig jaar over de beroemde zwerfkat maakte (foto: Avans).

‘Ons zwerfkatje is weer gaan zwerven’

Nu is Luta dus ineens overleden. "Iedere dag werd Luta met liefde verzorgd door onze facilitaire medewerkers. Zo ook dinsdagochtend, waar er nog niets met Luta aan de hand leek te zijn. Het verdriet is groot en we zullen haar missen. Ons zwerfkatje is gaan zwerven", laat Avans weten. Veel studenten reageren onder het bericht over de dood van de Avanskat. "Wat verdrietig! Ik werd steevast verwelkomd door haar, als ik weer aan het werk ging", schrijft Marije. "Ach nee... Het was zo'n dotje... Ik ga haar missen", zegt Isa, die bij haar bericht een foto van haarzelf met de kat deelt. Avanskat Luta is woensdag gecremeerd.