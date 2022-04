Vestingstad Woudrichem is opnieuw het decor voor een Nederlandse speelfilm

In 2008 was vestingstad Woudrichem al een opname locatie voor de film Hongerwinter, daarna volgde zes seizoenen lang opnamen voor de tv-serie Dokter Tinus. En binnenkort is het weer raak: Woudrichem wordt het filmdecor voor de nieuwe Nederlandse film: Hart op de juiste plek. “Er staan zeven of acht draaidagen gepland”, vertelt Mark van Room van het productiehuis Messercola. “We draaien scenes waar soms dertig figuranten in meespelen, maar soms ook maar drie. Op de oproep voor figuratie is heel veel respons gekomen vanuit de bevolking."

“Hart op de juiste plek, eindelijk thuis’, heet de film die voor een groot deel opgenomen gaat worden in Woudrichem én komende zomer in première zal gaan in ruim honderd Nederlandse bioscopen. “Het is een romantische komedie”, vertelt Mark van Room. “Het is het verhaal van een meisje dat na de grote stad is verhuisd, maar door problemen in haar relatie én werk op ‘hangende pootjes’ terugkeert naar haar moeder. Terug naar haar geboortedorp (Woudrichem) dat in de film Zeilne zal heten."

Coby van Frankenhuizen uit het vestingstadje, is super enthousiast dat er weer filmopnamen gaan plaatsvinden. “Ik hoor alleen maar leuke reacties om mij heen. Wij runnen een klein winkeltje dat ‘Oude Liefde’ heet. Dat winkeltje was bij Dokter Tinus het groentewinkeltje van het stadje en voor de film Hongerwinter moesten de luiken dicht van ons huis.”

Korthout denkt desgevraagd wel te weten waarom een grote filmproductie opnieuw - en voor een groot deel- in Woudrichem wordt opgenomen. “Je hebt een mooi decor, je hebt weinig drukte en de medewerking verloopt redelijk soepel in Woudrichem”, aldus Korthout.

In de film ruilt Eve op 18 jarige leeftijd het dorp (Woudrichem) in voor de trendy stad, als ze terugkeert in het dorp is ze stukken ouder (Irene Moors) en constateert dat het dorp jaren achter loopt op de stad. “Zijn we weer dorp geworden, ondanks dat we een echte stad zijn”, is de humoristische reactie van stadgids Jos. “Ik vind het niet erg ik vind het wel leuk.”

Coby vertelt verder dat de crew van de film al langs is geweest in haar winkeltje. "Ze zijn al naar spullen wezen kijken die ze in de film kunnen gebruiken. We verkopen onder meer vintage interieurspullen en die mogen ze gewoon lenen voor de opnamen. Als ik gesloten ben mogen ze zelfs de sleutel lenen om binnen te komen.”

Ook Herman van Diejen, die in de tijd dat Dokter Tinus werd opgenomen ‘Doker Tinus Wandelingen’ organiseerde in het stadje, begrijpt wel dat opnieuw gekozen is voor Woudrichem. “Het is hier mooi, het is compact en heeft nog dat oud Hollandse. Als je bijvoorbeeld naar Willemstad kijkt heb je toch een enorm contrast tussen oud en nieuwbouw. Alleen die naam: Zeilne dat vind ik niks, da’s toch geen pakkende naam.” Naast Woudrichem worden er ook opnamen gemaakt in Roterdam en Arkel.

In de zes seizoenen dat Dokter Tinus werd opgenomen in de vestingstad, was er zeker in het begin wat lichte irritatie tussen bewoners en crew. Die irritatie ontstond destijds door het ‘stadse gedrag’ van de crew. “Ik heb deze crew in gesprekken ook meegegeven dat ze de bewoners echt moeten respecteren”, vertelt Coby van Frankhuizen. “Dan krijg je hier echt alle medewerking.” Een advies dat ook Herman van Diejen onder de aandacht brengt. “Ze moeten niet doen ‘wij komen uit Amsterdam’ want dan zijn ze hier aan het verkeerde adres.”

Video: In januari 2018 nam Woudrichem met weemoed afscheid van Dokter Tinus