Herdenken en het vieren van onze bevrijding bij Omroep Brabant

Op 4 mei worden traditioneel de mensen herdacht die tijdens oorlogen om het leven zijn gekomen, een dag later, op 5 mei, vieren we onze bevrijding. Omroep Brabant besteedt de komende periode hier uitgebreid aandacht aan. Dat doen we door herdenkingen en bevrijdingsbijeenkomsten live uit te zenden. Verder zenden we documentaires uit met verhalen over de Tweede Wereldoorlog die (door)verteld moeten worden. Hieronder vind je een overzicht.

Documentaire: de meedogenloze moord op Edo en Lexje Hornemann

Zondag 1 mei - 11.30 uur en woensdag 4 mei - 16.55 uur (herhaling). Op 20 april 1945 komt er een einde aan het leven van Edo en Lexje Hornemann uit Eindhoven en achttien andere Joodse kinderen. Sporen van medische experimenten worden op die manier gewist. Edo werd twaalf en Lexje acht jaar oud. In de documentaire maken scholieren dezelfde laatste reis die de gebroeders Hornemann destijds maakten, van Eindhoven naar Hamburg. Journalist Lout Donders maakte de reportage over de verschrikkingen van de oorlog. Verhalen die (door)verteld moeten worden. Kamp Vught Dodenherdenking

Woensdag 4 mei - 18.15 uur. Tijdens een speciale herdenkingsuitzending staat Nationaal Monument Kamp Vught stil bij 4 mei. In het toenmalige concentratiekamp op de Vughtse Heide zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 32.000 mensen (verzetstrijders, gijzelaars en Joodse burgers) korte of langere tijd gevangen. Aan de hand van persoonlijke verhalen wordt de herinnering aan deze mensen levend gehouden. Nationale herdenking op de Dam

Woensdag 4 mei - 20.00 uur. Liveverslag van de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam, waar om 20.00 uur twee minuten stilte wordt gehouden. Documentaire: Kamp Haaren, tussen vrees en vrijheid

Donderdag 5 mei - 09.20 uur en 12.55 uur (herhaling). De documentaire vertelt het verhaal van gijzelaarskamp Haaren. Tijdens de Duitse bezetting werd het grootseminarie bij Haaren als gijzelaarskamp en Polizeigefängnis gebruikt. Er zaten onder anderen verzetsstrijders, agenten van het beruchte Englandspiel en joodse burgers. Haaren was een kamp van levensgrote tegenstellingen: terwijl gijzelaars in de zon zaten, stapten joodse gevangenen in vrachtwagens die naar Westerbork reden. Hoe spelen de gebeurtenissen nu nog een rol in de levens van overlevende(n) en nabestaanden? Start Viering van de Bevrijding, vrijheid in verbondenheid

Donderdag 5 mei - 10.20 uur (herhalingen in de middag en avond). Een sprankelend en afwisselend programma waarbij we stilstaan bij vrijheid én onze vrijheid vieren, live vanuit De Lievekamp in Oss. Met verschillende optredens, onder anderen van Lenny Kuhr. De vraag "Wat betekent vrijheid in verbondenheid voor jou?" staat in het hele programma centraal. 5 mei-lezing

Donderdag 5 mei - 11.45 uur

In theater De Lievekamp in Oss houdt Gijs Tuinman, drager van de militaire Willems-Orde, de 5 mei-lezing. Hierbij zijn onder anderen premier Mark Rutte en Wim van de Donk, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, aanwezig.