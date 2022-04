Voor een miljoen wonen in absolute rust: 'Af en toe een tractor voorbij'

Piet en Annet Hopmans, beide 68 jaar, woonden 14 jaar lang in alle rust in hun woonboerderij in het buitengebied van Roosendaal. Het stel gaat emigreren en laat na jaren woonplezier een gerenoveerde boerderij achter met klassieke details en een oase aan rust. "Tuin met vijver, geitenwei en kippenhokken."

Evie Hendriks Geschreven door

De woonboerderij aan de Biezenstraat 7 in het buitengebied van Roosendaal staat voor 1.100.000 euro te koop op Funda. Van buitenaf oogt het huis al landelijk door de rieten kap, gele kozijnen en karakteristieke deurtjes aan de ramen. En dat is precies de stijl waar Piet en Annet van houden.

De boerderij heeft een landelijke uitstraling (Foto: Staal Makelaars).

"Je zou ons interieur van alles wat kunnen noemen", lacht Piet. "Wij zijn liefhebbers van Afrika dus er staan wat accesiores met die stijl in huis. Verder houden we van de landelijke en klassieke stijl."

De bewoners combineren verschillende stijlen af (Foto: Staal Makelaars).

Dat is terug te zien aan de lichte met hout afgewerkte keuken, maar ook andere details in het huis zijn klassiek. Zo zijn de wasbakken en toiletten in de boerderij afgewerkt met een werkje en heeft het huis een bedstee.

De keuken is licht en landelijk (Foto: Staal Makelaars).

De wasbakken hebben een afgewerkte lijst (Foto: Staal Makelaars).

Het huis heeft een bedstee (Foto: Staal Makelaars).

"We hebben het huis compleet veranderd en alleen de buitenmuren laten staan. Er zaten drie verschillende daken op en er waren vijf verschillende muren. Na de verbouwing hebben we het ingericht zoals wij het mooi vinden."

Een slaapkamer in het huis (Foto: Staal Makelaars).

Een slaapkamer met een compleet andere stijl (Foto: Staal Makelaars).

Een groot voordeel voor de bewoners is de rust die zij hebben in het buitengebied. "Er komt af en toe een tractor voorbij, maar voor de rest is het lekker rustig. Daar moeten de toekomstige bewoners dus wel van houden."

De boerderij ligt in een rustig buitengebied (Foto: Staal Makelaars).

Toch woonde het stel niet altijd in complete rust, want bij de boerderij zit een gebouw wat jarenlang een kinderdagverblijf was. Dat is ook nog terug te zien aan de speeltoestellen in de tuin. "Mijn vrouw is een kinderdagverblijf begonnen en mijn dochter heeft er ook nog wat jaartjes gewerkt. Van het bijgebouw kun je vanalles maken."

Het bijgebouw dat als kinderdagverblijf fungeerde (Foto: Staal Makelaars).

Aan de inrichting is het kinderdagverblijf nog terug te zien (Foto: Staal Makelaars).

Er staan nog speeltoestellen in de tuin (Foto: Staal Makelaars).

Daarnaast hoort er een grote tuin bij de boerderij. "Wij hebben veel dieren gehad en hebben ze nog steeds. In de tuin ligt een vijver met vissen, een schapenwei en er zijn kippenhokken."

De tuin heeft een grote vijver (Foto: Staal Makelaars).