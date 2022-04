Breda gaat met 33 meter voor de hoogste vlaggenmast van Nederland

Carnaval, Jazz Festival, Koningsdag of een wedstrijd van NAC. Als het aan initiatiefnemer Jean-Paul Kuijpers ligt, moet voortaan van grote afstand via een vlag te zien zijn wat er in Breda gebeurt. Hij wil daarom bij de snelweg A58 de hoogste vlaggenmast van Nederland plaatsen. Een idee dat steun krijgt van de gemeente: "Daar zijn we zeker voor te porren."

Kuijpers wil deze oude signaalfunctie nu herstellen ter promotie van de stad. "Op wedstrijddagen willen we de NAC-vlag hangen, bij bijzondere stadsaangelegenheden die van Breda en met carnaval natuurlijk de carnavalsvlag. Maar je kan bijvoorbeeld ook denken aan de veteranenvlag of de regenboogvlag. Bij elk evenement of gebeurtenis hoort een een vlag."

"Dit gaat allang niet meer alleen over NAC", zo zegt Jean-Paul Kuijpers. "Het idee is om duizend jaar terug in de tijd te gaan naar het systeem waarbij een stad geïnformeerd werd door een vlag. Voor elke gebeurtenis was een vlag zodat je op kilometers afstand zag wat er gebeurde."

De hoogste vlaggenmast van Nederland staat nu nog in Den Haag en telt 32 meter. De Bredase politiek loopt wel warm om dat record te breken. "Het is een fantastisch idee", meent wethouder Daan Quaars. "We zijn daar zeker voor te porren, want het stadsbestuur kijkt altijd wat wél kan. Het is echt voor te stellen dat we dit doen. Sterker nog, als ik mijn ogen dicht doe dan zie ik de grote mast en vlag al voor me."

Quaars is positief, maar houdt wel de bekende politieke slag om de arm. "Er is onderzoek nodig, want zo'n grote vlaggenmast mag je niet zomaar neerzetten. Het moet voldoen aan bouwkundige veiligheidsvoorschriften en het bestemmingsplan moet worden aangepast. Maar ja, wie geen ideeën heeft, zal nog nooit dromen realiseren. Dus vanuit dat perspectief doe ik graag mee."