Na de Beker wil Teze ook kampioen worden met PSV: 'Wij maken grote kans'

Na de bekerwinst is de jacht op prijzen nog niet klaar voor PSV. Nog altijd lonkt ook het landskampioenschap. Daarvoor moet het in de laatste vijf wedstrijden nog wel een achterstand van vier punten goedmaken op Ajax. De ploeg die afgelopen zondag notabene werd verslagen.

“We hebben een klein feestje gevierd. Deze prijs is ook wel wat mooier dan de Johan Cruijff Schaal. Dan is de ontlading nog wat groter. Nipt met 2-1 winnen is ook mooier dan 3-0”, vertelt Jordan Teze.

Donderdagochtend stond er een open training op de planning. Zo’n tweehonderd supporters hadden zich verzameld en zagen dat de sfeer er goed in zat. Hoe kan het ook anders, een paar dagen nadat rivaal Ajax met 2-1 werd verslagen in de bekerfinale.

De Brabander voetbalt al bijna zijn hele leven bij PSV en dus was de bekerwinst een droom die uitkomt. Maar na een klein feestje gaat de blik weer op de competitie. De beker mag dan mooier zijn dan de Supercup. De landstitel blijft natuurlijk de grootste prijs van het land.

Met nog vijf wedstrijden te gaan moet PSV vier punten goedmaken op Ajax. Op papier lijken de Amsterdammers een iets moeilijker programma te hebben.

Programma Ajax:

NEC – Ajax

Ajax – PEC Zwolle

AZ – Ajax

Ajax – SC Heerenveen

Vitesse – Ajax

Programma PSV:

SC Cambuur – PSV

PSV – Willem II

Feyenoord – PSV

PSV – NEC

PEC Zwolle - PSV

PSV moet hopen dat de Amsterdammers twee keer punten laten liggen. Teze hoopt dat de tik van afgelopen zondag nog even nadreunt in de hoofdstad. “De bekerwinst pakt voor ons heel positief uit, dat zie je vandaag ook op de training. De stemming zit er goed in. Laten we hopen dat het bij Ajax negatief uitpakt.”