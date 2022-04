Ontknoping in de Eerste Divisie komt eraan: waar spelen de Brabanders voor?

De beslissende fase van de Keuken Kampioen Divisie is aangebroken. Met nog drie speelrondes te gaan staat er voor FC Eindhoven, NAC en zelfs voor FC Den Bosch nog iets op het spel. De aanvoerders van de Brabantse clubs zijn positief gestemd over mogelijke promotie naar de Eredivisie.

FC Eindhoven

Niemand maar dan ook echt niemand had verwacht dat FC Eindhoven na 35 wedstrijden nog steeds kans maakt op promotie naar de Eredivisie. De ploeg van debuterend coach Rob Penders draait een geweldig seizoen en staat op plek drie.

De afstand tot de promotieplek, waar op dit moment FC Volendam staat, is alleen vrij groot geworden. Als de Volendammers vrijdagavond winnen in Den Bosch, kan Eindhoven zich gaan richten op de play-offs.

Aanvoerder Mawouna Amevor ziet in die nacompetitie alsnog kans om ‘Het sprookje van Eindhoven’ waar te maken: “Waarom niet? We hebben het hele seizoen laten zien dat we het iedereen lastig kunnen maken. Als je aan de play-offs meedoet, moet je voor het hoogst haalbare gaan.”

Het resterende programma:

22-4: Telstar – FC Eindhoven

29-4: FC Eindhoven – FC Emmen

6-5: FC Volendam – FC Eindhoven

NAC Breda

Hoewel NAC dit seizoen op een hogere plek had gehoopt, is er in de nacompetitie nog alles mogelijk. Dankzij een belangrijke winst in Almere deed NAC hele goede zaken in de strijd om promotie. Het eftal van Edwin de Graaf staat vier punten voor op concurrent De Graafschap.

“We moeten scherp blijven, want de play-offs zijn nog geen zekerheid. In de laatste wedstrijden moeten we punten blijven pakken en mee blijven doen’’, vertelt aanvoerder Nick Olij. “In de nacompetitie is alles mogelijk, dus we gaan zien hoe het eindigt.”

22-4: NAC Breda – FC Dordrecht

29-4: NAC Breda – TOP Oss

6-5: Excelsior – NAC Breda

FC Den Bosch

Door een uitstekende eindsprint, waarin 5 van de 7 wedstrijden werden gewonnen, maakt FC Den Bosch nog altijd kans op nacompetitie. In de vierde periode kunnen de Bosschenaren nog voor een daverende stunt zorgen. Daar staat het slechts vier punten achter op de koploper.

Op de ranglijst staat de ploeg van Jack de Gier op plek elf. Een periodetitel is de enige kans op nacompetitie. Maar dat wordt héél lastig. “We moeten sowieso alle drie de wedstrijden winnen om nog kans te maken. Maar in de spelersgroep is dat geloof er zeker”, zegt aanvoerder Wouter van der Steen. "Met het publiek erachter hebben we laten zien dat we moeilijk te verslaan zijn in De Vliert.”

22-4: FC Den Bosch – FC Volendam

29-4: FC Den Bosch – Roda JC

6-5: Helmond Sport – FC Den Bosch

Jong PSV, Helmond Sport en TOP Oss

Voor drie ploegen zit het seizoen erop eigenlijk al op. TOP Oss heeft maar twee punten minder dan FC Den Bosch, maar maakt geen kans meer op een periodetitel en de afstand om de play-offs te bereiken zijn te groot.

Jong PSV staat tussen de Brabantse buren, maar speelt sowieso nergens voor. In Helmond zal niemand klagen dat het seizoen voor Helmond Sport bijna voorbij is. De ploeg staat hopeloos onderaan met acht punten achterstand op de nummer 19.