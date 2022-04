'Donker van kleur, het heeft wel wat', werken Van Heck in Biesboschmuseum

Het Biesboschmuseum heeft acht grote schilderijen gekregen uit de omvangrijke nalatenschap van schilderThomas van Heck. De doeken worden vrijdagmiddag officieel aan het museum overgedragen door zijn dochter Mieke van Berkel. "Van Heck schilderde het rauwe Biesboschleven", vertelt Peter van Beek van het museum die blij is met de bijzondere schilderijen.

Een bekende schilder is Jan van Goyen (1596-1656) die de schaatsenrijders bij het Huis te Merwede heeft geschilderd. In de 19e en 20e eeuw werden kunstenaars meer aangetrokken door de woeste natuur in de Biesbosch. Thomas van Heck is daar een voorbeeld van, hij is dan ook ruim vertegenwoordigd in het boek.

Begin april verscheen het boek 'De schilders van de Biesbosch'. Dat boek is gevuld met Biesbosch-schilderijen. Mede-auteur Wim van Wijk: Heel wat schilders hebben hun inspiratie gezocht en gevonden in de Biesbsoch, vertelt hij. "Ik ken zelfs een schilder die 's nachts rondstruind in de Biesbosch op zoek naar 'de plek', op zoek naar inspiratie."

"Op de schilderijen zie je vaak de ambachten terug die zo kenmerkend waren voor dit gebied", vertelt Van Beek verder. "De acht schilderijen hebben een vaste plek gekregen in het paviljoen waar veel te zien is over die oude ambachten én het zware leven in de Biesbosch."

Dat het Biesboschmuseum de acht schilderijen direct in de vaste collectie heeft opgenomen is best bijzonder. "We krijgen wel meer schenkingen, maar we kunnen nooit garanderen dat zo'n schenking ook in het museum komt te hangen of te staan. Maar, dit is zo bijzonder, zo uniek dat we hier geen seconde over hebben getwijfeld", vertelt directeur Peter van Beek. "Het zijn hele bijzondere werken, donker van kleur. Het heeft wel wat."

In het boek 'De schilders van de Biesbosch' is vijfhonderd jaar aan schilderkunst samengebracht. Wim van Wijk heeft samen met mede-samensteller Pieter Jorissen driehonderd schilderijen kunnen achterhalen met als onderwerp de Biesbosch. "Door papierschaarste hebben we 'slechts' 220 schilderijen kunnen opnemen in het boek. We hadden teveel afbeeldingen van schilderijen, maar te weinig papier voor het boek."