Eindhoven hoopt op vrouwen in strijd om burgemeesterschap

Eindhoven nodigt nadrukkelijk vrouwen uit om te solliciteren op de functie van burgemeester. Dat blijkt uit de profielschets, de vacature, die donderdagavond aan commissaris van de Koning Ida Adema is overhandigd. Het zou voor het eerst zijn dat de vijfde stad van Nederland een vrouw als burgemeester zou krijgen.

De profielschets bestaat uit twaalf pagina’s met een opvallend detail: overal wordt gesproken over ‘zij’ en ‘haar’ met teksten als: “Zij geeft zelf het goede voorbeeld”. “Ze is open en toegankelijk.” “Ze weet wat in de stad leeft.” Hoofddocent Niels Karsten van de Universiteit van Tilburg ziet dit niet vaak. Hij vergeleek voor een onderzoek 231 profielschetsen voor burgemeesters. “Een handvol keren is dit op deze manier gedaan. Normaal gesproken gebeurt het in de ‘hij-vorm’. Het is een open uitnodiging aan vrouwen om te solliciteren op het ambt en het aantal vrouwelijke burgemeesters te verhogen.”

"Het zou de eerste vrouwelijke burgemeester van Eindhoven zijn."

“Van de Nederlandse burgemeesters is ongeveer dertig procent vrouw. Dat percentage stijgt maar heel weinig. Het zou de eerste vrouwelijke burgemeester van Eindhoven zijn en dat zou voor de afwisseling wel goed zijn.” Overigens kunnen mannen natuurlijk ook solliciteren: in de schets staat dat je vanzelfsprekend ook “hij”of “zijn” kunt lezen waar “zij” of “haar” staat. Toch wil het volgens Karsten wat zeggen dat er bewust voor de zij-vorm is gekozen. “Door de ‘zij-vorm’ te kiezen zet je het vraagstuk op de kaart.”

"Het is een redelijk brave, klassieke profielschets."

Volgens Karsten lijkt de profielschets verder op vele andere profielschetsen van toekomstige burgemeesters. “Het is geen schets die het radicaal anders gaat doen. Het is een redelijk brave, klassieke profielschets met een neutrale rol voor de burgemeester.” De schets zegt zelf: “Eindhoven zoekt een eigentijdse burgemeester met charisma, doorzettingsvermogen en lef. Een kleurrijke persoon met een gezonde dosis humor en iemand die kan relativeren.” Toch zijn er wel accenten die de schets echt Eindhovens maakt. Met name het internationale karakter waarbij vermeld wordt dat de burgemeester ‘het gezicht is van onze stad met zo’n 154 nationaliteiten'. Hoofddocent Karsten: “De schets is heel erg internationaal georiënteerd met veel aandacht voor expats, de internationale gasten in de stad. Dat zie je niet in alle dorpen en steden in Nederland. Eindhoven heeft veel internationale bedrijven, een uitstekende rol in de kenniseconomie, de High Tech Campus. Daar past een burgemeester bij die de stad vertegenwoordigt en die het belang van Eindhoven op de kaart zet. Het is iemand die een netwerk heeft, in Den Haag en Brussel.”

"Eindhoven zoekt een burgemeester waar veel van wordt gevraagd."

Wat er ook uit springt volgens Karsten is de aandacht voor sociale vraagstukken en sociaal zwakkeren. De schets heeft het over 'haves en have-nots': degenen die wel en niet mee kunnen komen. “Dat zie je niet in alle profielschetsen”, zegt de hoofddocent. “Eindhoven zoekt een burgemeester waar veel van wordt gevraagd. Die enerzijds Eindhoven internationaal op de kaart zet en Europa ingaat en anderzijds in de wijken actief is en bijvoorbeeld met jongeren contact zoekt. Dat is een spanningsvolle combinatie. Een week van een burgemeester heeft ook maar zeven dagen.”