Kamp Vught laat de jodenvervolging zien in nooit eerder vertoonde foto's

Ralph Polak en Miep Krant zijn verliefde tieners als ze in januari 1943 ontspannen lachend een Amsterdamse straatfotograaf tegemoet lopen. Ze dragen een jodenster op hun jas, maar stralen van verliefdheid. Hun gekreukte portret opent nu een nieuwe tentoonstelling in Nationaal Monument Kamp Vught. In honderden foto’s wordt daar het verhaal verteld van de jodenvervolging in Nederland.

Ralph en Miep konden onderduiken en overleefden de oorlog. De gruwelen van het kampleven bleven hen bespaard. Maar dat geldt niet voor de 22 kinderen die op een groepsfoto staan van de joodse school in Deventer. Alle kinderen hebben een jodenster op hun kleding. Onbevangen kijken ze in de lens, niet wetend dat ze allemaal, op één meisje na, korte tijd later worden weggevoerd en vermoord.

De Joodse school in Deventer, september 1943 Foto: Etty Hillesum Centrum, Deventer

"Dat gruwelijke verhaal lees je in het stukje tekst bij de foto", vertelt directeur Jeroen van de Eijnde van het museum. "Het zegt veel over de ernst van deze gebeurtenis." Wachten op de deportatietrein

Voor het eerst zijn ook drie fotootjes te zien van joden die op het station in Vught wachtten op de deportatietrein. De foto’s zijn gemaakt door een Duitse militair en werden vorig jaar gekocht door Kamp Vught. "We krijgen nu voor het eerst een beeld van hoe die deportaties verliepen. We staan als het ware tussen de wachtenden en dat geeft een heel indringend inkijkje", zegt Van de Eijnde.

Voor het eerst toont Kamp Vught nu ook deze foto wachtenden op de deportatietrein