Michael van Gerwen na verloren finale koppositie kwijt in Premier League

De beste twee darters van de Premier League dit seizoen stonden donderdagavond in Aberdeen in de finale van speelronde elf tegenover elkaar. Michael van Gerwen verloor met 5-6 van Jonny Clayton. De Engelsman neemt door de dagzege ook de koppositie in de reguliere competitie over.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Clayton mocht de wedstrijd beginnen, waardoor Van Gerwen voor de wedstrijd al wist dat hij minimaal één keer een leg moest winnen die zijn tegenstander mocht beginnen. Dat deed hij al in de vijfde leg, op indrukwekkende wijze. Via twee keer dubbel negentien kwam hij op een 3-2 voorsprong.

In de volgende leg kroop hij door het oog van de naald, toen Clayton een pijl op een dubbel kreeg. Hij gooide mis, Van Gerwen pakte de volgende kans wel en kwam op 4-2. The Ferret knokte zich terug tot 4-4 en kreeg ook de kans om weer op voorsprong te komen. Afgeleid door een fluitje vanuit het publiek ging het mis, waarna Van Gerwen weer een break plaatste. Maar weer knokte Clayton zich terug. Een elfde en beslissende leg volgde. Van Gerwen gaf niet thuis in de laatste leg, ook omdat hij gefrustreerd raakte door het optreden van scheidsrechter Russ Bray. In het publiek was iemand continu aan het fluiten. Bray wilde dat laten stoppen. "Maar daar werd ik de dupe van", zei Van Gerwen na afloop voor de camera van Viaplay. "Clayton werd uitgefloten, dat overkomt mij honderd keer per jaar. Je weet dat hij niet gaat stoppen of je moet hem eruit gooien. Elke keer als ik wilde gaan gooien, draaide hij zich om. Daar ben ik de dupe van, dat is zuur", zei Van Gerwen, die benadrukte dat de credits ook vooral naar Clayton moeten. "Hij was goed. En scherp, heel scherp."

Wisselvallige avond

Van Gerwen bereikte de finale door overwinningen op Gerwyn Price en James Wade. Mighty Mike begon de elfde speelronde tegen Price. De nummer twee en drie van de wereld hielden elkaar lange tijd in evenwicht, tot Van Gerwen vanaf de zesde leg ineens enorm goed begonnte gooien. Een 2-3 achterstand werd in een hele korte tijd omgezet in een 5-3 voorsprong. In die drie gewonnen legs kwam de Brabantse darter tot een extreem hoog gemiddelde van ruim 126. Van Gerwen won uiteindelijk met 6-3, waardoor hij zich op mocht maken voor een halve finale tegen Wade. De Engelsman stond de afgelopen drie Premier League-avonden in de finale en is altijd een lastige tegenstander voor MvG. Mede door het vertragende spel van Wade gooide Van Gerwen veel minder dan tegen Price, daarnaast had hij ook meer moeite op de dubbels. In de problemen kwam hij echter niet, via een zakelijke 6-3 overwinning plaatste hij zich voor de eindstrijd. Ranglijst

Door de nederlaag is Van Gerwen de koppositie in de Premier League kwijt. De voorsprong op Clayton was een, nu staat hij een punt achter. Voor het tweetal was de finale de vijfde onderlinge wedstrijd in het prestigieuze toernooi dit jaar. In de eerste vier partijen wisten beide darters twee keer te winnen.