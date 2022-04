Hond onwel na eten drugspoep: maandelijkse kost in Dierenziekenhuis

Een hond die hartstikke ziek wordt na het eten van menselijke poep, het is geen uitzondering. Viervoeter Scott belandde deze week hartstikke beroerd in het Evidensia Dierenziekenhuis Zuidoost Brabant in Geldrop. Volgens een arts daar zien ze 'intussen wel maandelijks' viervoeters die drugs hebben gegeten.

Een paar uur nadat Scott een beetje ontlasting had gegeten aan de Warande in Helmond, zag zijn baasje dat er iets helemaal mis was met het dier. "Hij was nergens meer enthousiast over en wilde alleen nog maar liggen. Hij was passief en reageerde lauw. Scott liep alsof hij dronken was en keek vreemd."

"Duur, maar je kan terugvallen op goede zorg."

Daarop besloot ze met de hond naar een dierenarts te gaan. Haar vaste praktijk, Dierenkliniek Lieshout, was die avond gesloten. Maar ze kon terecht bij het Evidensia Dierenziekenhuis, dat de spoeddienst voor meerdere klinieken in de regio op zich neemt. "Wel een geluk dat ze in het ziekenhuis terecht kon, want de meeste eerstelijns klinieken hebben zulke drugstesten niet", laat paraveterinair Carin Bakker van Dierenkliniek Lieshout weten. "Er wordt wel eens geklaagd dat het allemaal zo duur is in de veterinaire sector, maar je kan terugvallen op zulke goede zorg en je hond wordt goed geholpen. Dat mag ook weleens genoemd worden."

"Let goed op!"

"De hond is hier in het Dierenziekenhuis behandeld met Norit, een actieve kool, om opname van de drugs zoveel mogelijk te beperken", vertelt arts Wouter Mackay van het Evidensia Dierenziekenhuis in Geldrop. Scott mocht daarna dezelfde dag weer naar huis. Het baasje van de hond is erg geschrokken van het gebeuren. Ze heeft via Dierenkliniek Lieshout andere hondenbezitters gewaarschuwd goed op te letten als ze met hun hond bij de Warande lopen.

"Wat we het vaakst zien, is wiet dat door dieren opgegeten wordt."