RKC speelt in wedstrijd tegen Zwolle voor lijfsbehoud

RKC kan zaterdag hele goede zaken doen tegen PEC Zwolle. Bij winst in de thuiswedstrijd, zijn de Waalwijkers vrijwel zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. PEC staat 17e, RKC 14e. RKC-routinier Vurnon Anita weet ook dat er veel op het spel staat. “Als we winnen nemen we afstand, maar als we verliezen wordt het kiele kiele.”

Luuk van Grinsven Geschreven door

Hoe de drie punten worden gepakt, maakt Anita niet uit. “Als ze maar gepakt worden. Het hoeft niet meer met mooi voetbal, we moeten ze over de streep trekken.” Bij winst zijn de Waalwijkers nog steeds niet officieel veilig, weet de middenvelder: “Maar het geeft wel een enorme boost voor de laatste vier wedstrijden.”

"We hebben nog steeds alles in eigen hand.”

Onlangs kwamen concurrenten Fortuna en Sparta dichter bij de Waalwijkers. Het gat met ‘de degradatiestreep’ is verkleind tot drie punten. Anita maakte zich daar niet zo druk over: “Natuurlijk krijgen we alles mee en zien we dat de druk groter wordt. Maar we hebben nog steeds alles in eigen hand.” De wedstrijd van zaterdagavond is van levensgroot belang voor de ploeg van Joseph Oosting. Een driepunter zorgt ervoor dat RKC afstand neemt van de onderste regionen, en zichzelf daarmee een plezier doet in de spannende degradatiestrijd. Het gat met PEC Zwolle wordt dan vergroot tot zeven punten.

"De duels zijn kort en fel, iets wat we tegen Zwolle écht nodig zullen hebben.”