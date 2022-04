Man met onderbroek vol drugs gepakt: ‘Verdikking bij zijn kruis'

Een man in Halsteren is donderdagavond opgepakt met zakjes drugs in zijn onderbroek. Hij liep tegen de lamp na een controle. In zijn onderbroek had hij cocaïne, amfetamine en hasj verstopt.

De politie controleerde de man op een parkeerplaats aan de Langstraat, omdat hij in het systeem stond als iemand die mogelijk drugs dealt. In zijn auto lag een paar honderd euro. “De man had geen goede verklaring hoe hij aan het geld was gekomen. De agenten zagen ook dat de man zenuwachtig was en zagen een verdikking bij zijn kruis”, laat de politie weten. Uiteindelijk haalde de man zelf een zakje met hasj uit zijn onderbroek. Agenten wilden hem fouilleren, omdat vermoed werd dat hij nog meer drugs in zijn onderbroek had. De man had daar geen zin in en verzette zich, waarop de agent dreigde pepperspray te gebruiken. De man is opgepakt en zit vast voor onderzoek.