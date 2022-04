Attje Kuiken nieuwe fractievoorzitter van PvdA in Tweede Kamer

Attje Kuiken uit Breda is de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. De fractieleden hebben haar in een geheime stemming aangewezen als opvolger van Lilianne Ploumen, die vorige week onverwacht haar vertrek als Kamerlid en politiek leider aankondigde.

Kuiken (44) zit sinds 2006 namens de PvdA in de Tweede Kamer en voert onder meer het woord over gezondheidszorg. Na het vertrek van Diederik Samsom eind 2016 was zij al een tijdje waarnemend fractievoorzitter. De enige concurrent van Kuiken voor deze positie was financieel woordvoerder Henk Nijboer.

Kuiken wil de komende jaren ook politiek leider zijn van de PvdA. "Daar ben ik beschikbaar voor", laat zij weten kort na haar verkiezing tot fractievoorzitter in de Tweede Kamer door haar eigen fractiegenoten. De leden kiezen in juni een nieuwe partijleider.

Kuiken wil meer doen dan 'op de winkel passen', benadrukt zij. Daarvoor is er volgens haar te veel werk te verzetten, binnen de partij zelf en in het land. Zij wijst erop dat er volgend jaar alweer provinciale verkiezingen aankomen, die ook de stemverhoudingen in de Eerste Kamer bepalen.

Of Kuiken ook lijsttrekker wil zijn bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer, laat zij nog in het midden. "Zover zijn we nog niet, ik ben net een halfuurtje gekozen." Ook wil zij niet speculeren op eventuele tegenkandidaten. "Wie zich over twee jaar als partijleider opwerpt zullen we dan zien, gelukkig hebben we veel keuze."

Net als haar voorganger Lilianne Ploumen wil Kuiken de samenwerking met GroenLinks verder uitbouwen. Maar over de manier waarop die vorm moet krijgen, wil zij eerst in gesprek met de eigen achterban, die ook leden telt die minder enthousiast zijn over nog nauwere linkse samenwerking.