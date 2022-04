Apotheekbusje niet goed dicht: kratten met medicijnen vallen op straat

Een bestelbusje van een apotheek in Eindhoven is donderdag drie kratten met medicijnen verloren die gevaarlijk kunnen zijn bij onjuist gebruik. De achterklep van de bus was niet goed gesloten, waardoor de kratten uit de auto vielen.

Nadat was ontdekt dat de bus niet goed dicht zat, is een aantal kratten meteen teruggevonden. Maar drie kratten zijn nog zoek. “Het kan zijn dat deze medicijnen gevaarlijk zijn, vooral als je ze inneemt terwijl ze niet voor jou bedoeld zijn”, zegt een woordvoerder van de politie. Via Burgernet is een waarschuwing verspreid om de kratten met medicijnen op te sporen. De zoekgeraakte kratten zijn rood en blauw en hebben het formaat van een boodschappenkrat.