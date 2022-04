Daryl brengt auto's vol spullen naar Oekraïne, maar mag het land niet in

Daryl Boeren en zijn vrienden uit Boekel stonden vrijdagochtend al voor de derde keer met twee volle bestelbussen aan de Oekraïense grens om spullen af te leveren. Bij de twee voorgaande keren werd de lading in Polen achtergelaten. "Dan is het maar afwachten of de goederen ook op de juiste plaats aankomen."

Daarom was het clubje uit Boekel dit keer van plan om door te rijden naar Lviv. Maar zover kwam het ook dit keer niet. Bij de grensovergang bij Medyka aan de Oekraïense grens was het namelijk aanschuiven. "Wij hebben urenlang stilgestaan. Eerst mochten de touringcarbussen door, daarna pas de auto's. Bovendien hebben ze een strenge paspoortcontrole in verband met mensensmokkel", beschrijft Daryl de situatie.

"In Oekraïne moet je af en toe improviseren."

De bestelbussen uit Boekel waren dit keer gevuld met voedsel en medicatie. "Donderdag hebben we bij de Supercoop in Boekel nog tien rolcontainers ingeladen. Daarna zijn we direct vertrokken naar Oekraïne. We hadden vooraf alles goed geregeld voor het afleveren van de goederen. Maar we weten inmiddels dat je in Oekraïne af en toe moet improviseren." Aan het begin van de middag bereikten de twee bestelbussen uit Boekel eindelijk de douanepost. Na de paspoortcontrole bleek dat de goederen in de bestelbusjes niet naar Lviv mochten worden vervoerd. Daryl en zijn vrienden probeerden hun lading met een Oekraïense chauffeur mee te geven. Maar ook daar wordt een stokje voor gestoken. "We hebben besloten om de lading aan de Poolse kant achter te laten en terug naar Nederland te rijden. Dat is toch een ritje van zo'n vijftien uur."

"Ik was aan het feesten, terwijl er oorlog is. Dat vrat aan me."

De ritten vanuit Boekel naar Oekraïne hebben Daryl al wat vrije dagen gekost. "De eerste keer was kort na carnaval. Ik heb vier dagen gedronken en gefeest, terwijl er elders een oorlog gaande was. Ik zag de vluchtende moeders met hun kinderen en alle andere ellende op tv. Dat vrat aan me. Daar wilde ik iets tegenoverstellen. Deze ritten geven me veel voldoening."

Foto: Daryl Boeren