Politie jaagt op autodief tijdens wilde achtervolging

Een autodief is donderdagnacht opgepakt na een wilde achtervolging door Hoeven, Bosschenhoofd en over de A58. De 48-jarige man uit Breda had de auto gestolen op een industrieterrein aan de Bergsebaan in Heerle. Toen de politie de man wilde controleren, ging hij er met hoge snelheid vandoor.

Onder meer ‘gespecialiseerde agenten’ werden ingezet bij de achtervolging, zo laat de politie vrijdag weten. Zij hadden zich bij Oud-Gastel opgesteld en gingen de man achterna. Op hoge snelheid reed de autodief rond een uur ‘s nachts door het centrum van Hoeven, Bosschenhoofd en over de A58. “Het voertuig maakte ook een schijnbeweging waarbij hij bijna op een stilstaande politieauto, met agenten erin, inreed”, laat de politie weten. Agent springt uit de auto

Op het Gertrudisoord in Prinsenbeek kwam de auto tot stilstand. De bestuurder stapte uit en rende weg. Een agent sprong uit zijn auto en kon de man oppakken. Niet alleen bleek de auto waarin de man reed gestolen, ook was zijn rijbewijs ongeldig verklaard. De man zit vast en wordt verhoord.