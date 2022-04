Roger Schmidt ziet bij PSV meer spelers uitvallen voor slot competitie

Waar er veel positiviteit was rondom PSV de afgelopen week, kwam Roger Schmidt in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Cambuur met slecht nieuws. Het seizoen van Armando Obispo is ten einde en ook Yorbe Vertessen lijkt uitgeschakeld voor de rest van het voetbaljaar.

Het was een groot feest in het Philips Stadion na afloop van de gewonnen bekerfinale. Schmidt keek in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Cambuur nog even terug op de succesvolle zondag. "Het was een geweldige dag om coach te zijn van PSV. Ik heb echt genoten, vooral van de fans. Zij hebben ons heel de wedstrijd gesteund."

De euforie zondag was groot, maar Schmidt wil al snel focussen op de competitie waar nog vijf wedstrijden op het programma zijn. Of de bekerfinale een boost geeft richting het slot? "Ik geloof niet in een boost. Ik zie het misschien eerder als een gevaar. Het is gevaarlijk dat we nu minder gefocust zijn. Maar natuurlijk is het gevoel binnen de groep alleen maar beter geworden na zondag."

In aanloop naar het slot van de competitie zag Roger Schmidt wederom spelers uitvallen. Armando Obispo komt dit jaar niet meer in actie. "Het is een ingewikkelde blessure. Hij heeft een zwakke plek in zijn knie. Als we dat nu gaan belasten wordt dat erger. Hij is er waarschijnlijk twee maanden uit en richt zich op volgend seizoen."

Door het uitvallen van Obispo heeft PSV nog maar twee centrale verdedigers in de A-selectie. Als Andre Ramalho en Jordan Teze uitvallen moet Schmidt gaan puzzelen. "Dat hebben we al eens eerder gedaan dit jaar. Erick Gutiérrez en Philipp Max hebben zelfs in internationale wedstrijden centraal achterin gespeeld. Daarnaast nemen we ook verdediger Jenson Seelt mee vanuit Jong PSV.