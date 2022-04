Man overvallen in zijn eigen huis nadat vrouw aanbelt om naar wc te mogen

Een 49-jarige man is donderdag rond middernacht overvallen in zijn huis aan de Dierenriem in Schijndel. Een vrouw had bij zijn huis aangebeld met de vraag of ze even naar de wc mocht. Toen de man de deur opendeed, kwamen naast de vrouw ook twee onbekende mannen binnen.

De mannen bedreigden het slachtoffer met een vuurwapen en spoten een vloeistof in zijn ogen. Vervolgens doorzochten ze het huis. Of ze iets hebben buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. De lichtgewonde bewoner is nagekeken door ambulancemedewerkers maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Signalement

De drie verdachten vluchtten na de overval in een auto. De vrouw wordt ongeveer 24 jaar oud geschat. Zij is zo'n 1,60 meter lang en heeft kort donker haar. Ze is gezet en droeg donkere kleren. De twee mannen zouden ongeveer 26 jaar oud zijn en zo'n 1,80 meter lang. Zij hebben een normaal postuur. Ze droegen allebei een muts, maar hun gezichten kon de bewoner wel zien. Ze hadden geen gezichtsbeharing. De mannen droegen donderdagnacht donkere kleren.