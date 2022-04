Ludo Kools won vorig jaar het NK driebanden, maar nu mag 'ie niet meedoen

De grote sensatie van het vorige NK driebanden is er dit jaar niet bij. Ludo Kools uit Hoogerheide verraste vorig jaar vriend en vijand door als amateur én debutant het kampioenschap te winnen. Dit jaar kwalificeerde hij zich niet eens voor de strijd om de titel. “Het is niet gelopen zoals ik had gehoopt.”

Luuk van Grinsven Geschreven door

In de voorrondes ging het al mis voor de 54-jarige biljarter, die in het dagelijks leven timmerman is. Hij speelde tegen een aantal pittige tegenstanders: “Ondanks goed spel waren ze gewoon net iets beter. Ik legde een prima pot op de mat, maar het was niet genoeg."

“Ik kan alleen mezelf iets aanrekenen.”

Ludo steekt de hand in eigen boezem: "Ik kan alleen mezelf iets aanrekenen." Nadat 'ie Nederlands Kampioen werd opende hij onder ander een eigen biljartzaak. "Dat vind ik super leuk om te doen. Maar uiteindelijk heeft het wel invloed op mijn spel." In augustus werd Kools ook nog getroffen door een lichte hartinfarct. Maar volgens de nuchtere biljarter viel dat allemaal wel mee: “Ik heb er eigenlijk geen hinder van gehad en ben er zelfs gezonder uitgekomen.”

“Ik speel eigenlijk liever in de underdog-positie.”