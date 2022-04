Meevaller voor NAC: 400.000 euro voor Van Hooijdonk

NAC ontvangt een bedrag van ruim 400.000 euro van de Italiaanse club Bologna. De Bredase voetbalclub zag Sydney van Hooijdonk vorige zomer transfervrij vertrekken naar de Italiaanse club. NAC eiste een opleidingsvergoeding van de Italianen. De FIFA vindt dat terecht, zo blijkt nu.

De opleidingsvergoeding leidde tot een conflict tussen NAC en Bologna. Uiteindelijk moest de voetbalbond FIFA tot een besluit komen. Die stelde NAC gelijk in de zaak.

"NAC had reeds aangegeven dat het ervan overtuigd is aan alle punten te voldoen om recht te hebben op de opleidingsvergoeding van Bologna FC. Deze overtuiging is door de FIFA bevestigd", laat NAC weten

De Italiaanse club kan nog wel in beroep gaan tegen de uitspraak.