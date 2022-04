Automobilist klemgereden na 'dikke achtervolging' door Eindhoven

Een automobilist is vrijdag rond elf uur 's avonds klemgereden door de politie in de Bayeuxlaan in Eindhoven. Agenten gingen achter de bestuurder aan, omdat de auto waarin hij reed eerder gestolen was.

De bestuurder stopte niet toen hij het stopteken dat hij van de agenten kreeg. Hij probeerde te ontkomen via een fietspad en negeerde ook een rood verkeerslicht. Een ooggetuige zegt op Twitter dat er sprake was van een 'dikke achtervolging' door de buurt Bennekel. Pas in de Bayeuxlaan kon de man tot stoppen worden gedwongen. Geen rijbewijs

De bestuurder is een 42-jarige man die geen geldig rijbewijs heeft. De auto waarin hij reed, was een dag eerder gestolen in Waalre. "Of deze bestuurder ook betrokken was bij die diefstal moet onderzoek uitwijzen", laat een politiewoordvoerder weten.