Storm (11) wil vrede en hoopt dat zijn vlag bij premier en koning belandt

Het is verschrikkelijk dat er nu al wekenlang oorlog is in Oekraïne, vindt Storm Bastiaansen (11) uit Made. Hij besloot hoogstpersoonlijk actie te ondernemen en ontwierp een vredesvlag. "Mijn doel is dat dit de officiële vredesvlag van Nederland wordt."

Storm schreef burgemeester Gert de Kok van de gemeente Drimmelen dat hij door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland veel last heeft van spanning. "Dus heb ik behoefte aan een vredesteken. Een teken waarbij je als het ziet denkt: het komt weer goed." 'Er moet vrede voor iedereen zijn'

Creatief als hij is, bedacht hij een vredesvlag. "Ik zou het zeer op prijs stellen als jullie mij willen helpen om dit plan bij de koning en het kabinet te krijgen", schreef hij de Drimmelense burgemeester en wethouders. Burgemeester De Kok nodigde Storm daarop uit voor een gesprek met hem en wethouder Jürgen Vissers. Storm legde hen vervolgens uit waarom zijn vlag zo kleurrijk is en wat de symbolen daarop betekenen. Dat de vlag heeft alle kleuren van de regenboog heeft laat zien dat die voor iedereen bestemd is. Er staan vredesduiven op en in het midden een oog met onder meer het yin en yang-teken. "Een oog dat iedereen ziet, omdat er vrede voor iedereen moet zijn." Naar Den Haag

Storm hoopt dat andere landen dit voorbeeld volgen en ook een vredesvlag ontwikkelen en dat dit helpt om de oorlog te beëindigen. De burgemeester en wethouder hebben Storm beloofd dat zijn plan naar Den Haag gaat.