Honderden Q-koortspatiënten hebben 15 jaar na uitbraak nog veel klachten

Patiënten met het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) hebben jaren na een besmetting nog steeds last van klachten. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum. Meer dan de helft van de Q-koorts patiënten die meededen met het onderzoek beoordeelt hun leven met een onvoldoende (5,0), 15 jaar na de eerste Q-koortsuitbraak.

Het Erasmus MC in Rotterdam onderzoekt in opdracht van Q-support, de belangenvereniging voor Q-koortspatiënten in Den Bosch, iedere vier jaar de klachten van bijna 450 patiënten met QVS. De eerste resultaten die zaterdag naar buiten komen laten zien dat veel patiënten nog steeds kampen met grote problemen.

En dat terwijl de grootste Q-koortsuitbraak ter wereld zo'n vijftien jaar geleden is. In het Oost-Brabantse dorp Herpen liepen tussen de 50.000 en 100.000 mensen de dierlijke bacterie op tussen 2007 tot 2010. Onderzoekers vergelijken QVS met long covid omdat bij beide ziektes sprake is van langdurige klachten. Ook hebben ze gemeen dat de ziekte oversprong van dier naar mens. Uit eerder onderzoek bleek al dat er 21 patiënten zijn overleden aan de bacterie sinds 2018.

Minder of niet werken

Uit het onderzoek blijkt dat QVS-patienten tot op de dag van vandaag twaalf verschillende gezondheidsklachten hebben. De drie meest voorkomende zijn vermoeidheid, concentratieproblemen en lichamelijke uitputting. "Maar we zien ook klachten als slapeloosheid en mentale klachten terug bij patiënten", vertelt onderzoeker van het Erasmus MC Inge Spronk.

Dat heeft tot gevolg dat minder dan de helft van de patiënten is gestopt met werken. Een derde van de ondervraagden is minder gaan werken als gevolg van QVS. Het sociale leven van veel patiënten is door extreme vermoeidheid stil komen te liggen. Zo is er weinig energie over voor het gezin, vrienden en hobby's.

Waar de gemiddelde Nederlander het leven waardeert met een 8,2 geven mensen met QVS hun leven een 5,0. Over het algemeen hebben patiënten weinig vertrouwen dat de klachten weg zullen gaan na verloop van tijd, slechts 17% verwacht dit.

"Wat we wel terug zien, is dat patiënten naar verloop van tijd leren omgaan met QVS en denken in mogelijkheden. Dat gaat bij oudere patiënten makkelijker dan bij jongere", vertelt Spronk.

Zorg niet goed afgestemd

Het onderzoek geeft ook een beeld van de zorg die patiënten krijgen en wat zij hiervan vinden. Een derde van de ondervraagden is ontevreden over de zorg die zij krijgen.

Een veel groter gedeelte (75%) vindt dat zorgverleners hun behandeling onderling beter kunnen afstemmen omdat ze vaak last hebben van verschillende soorten klachten. Voor de helft van de patiënten is niet eens duidelijk waar zij terecht kunnen met klachten.

